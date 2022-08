Viis märki, mis võivad viidata, et sinu kõhubakterid on õnnetud

Inimorganismi loomulik osa on bakterite, aga ka seente ja viiruste kooslus, mis on tasakaalu korral inimesele kasulik. Kõige rohkem on mikroobe meie seedetraktis, kus nad moodustavad kaitsva kihi, takistades keemilistel ja füüsilistel mõjutustel ning potentsiaalselt ohtlikel mikroobidel või parasiitidel kahju tegemast. Kui organismis on mikroorganismide kogumit kokku kuni neli kilogrammi, siis ainuüksi soolestiku mikrofloora moodustab sellest umbkaudu kaks kilogrammi.

Erinevaid bakterite liike on soolestikus sadu, igaühel oma kindlad ülesanded. Üldisemalt öeldes soodustavad nad seedetegevuse toimimist, sünteesivad mõningaid meile vajalikke vitamiine ja rasvhappeid, mõjutavad inimkeha aine- ja energiavahetust, närvisüsteemi toimimist ning immuunsüsteemi.

Soolestikus on laias laastus 20 protsendi ulatuses kasulikke, 30 protsendi ulatuses kahjulikke ja 50 protsendi ulatuses neutraalseid baktereid. Neutraalsed bakterid toimivad vastavalt keskkonna mõjutustele kas kasulike või kahjulikena. Mikroorganismide koosluse kujunemist mõjutab osaliselt geneetika, kuid rohkem välised tegurid, nagu toitumine, ravimite tarvitamine, stress. Seetõttu on väga tähtis hoida toitumise ja elustiiliga oma seedetrakti mikrofloorat – nimelt võib vale toitumine, teatud ravimite tarvitamine või tervist kahjustav eluviis kergesti tekitada mikrofloora tasakaalu häireid ehk düsbakterioosi.

Märgid võimalikest häiretest bakterite tasakaalus

Seedetrakti mikrofloora tasakaalu võib häirida see, kui häid baktereid on liiga vähe, kahjulikke baktereid liiga palju või on bakterite mitmekesisus vähene. Mikrofloora tasakaaluhäire sümptomid võivad avalduda väga erineval moel.