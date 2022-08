Teadlased töötasid välja paljutõotava ajukasvajate ravi

Üks haiguse ravimise väljakutseid on see, et kirurgid ei saa alati eemaldada kõiki kasvaja ehk glioomi tüvirakke.

«Üks glioblastoomi omadus on see, et kasvajarakud on väga agressiivsed ja imbuvad ümbritsevatesse kudedesse. Seega ei tunne kirurg selgelt kasvaja ja normaalse koe vahelisi piire ning ei saa eemaldada nii palju kui võimalik, sest kõik aju koed on äärmiselt olulised – te kindlasti ei taha liiga palju eemaldada,» selgitab Wisconsini-Madisoni ülikooli farmaatsiakooli farmaatsiateaduste osakonna dotsent Quanyin Hu. «Nii et kasvaja tuleb uuesti tagasi ja see vähendab järsult elulemust pärast ravi.»

Kuid Hu laboris on välja töötatud võimas immuunsust suurendav operatsioonijärgne ravi, mis võib muuta glioblastoomiga patsientide väljavaateid. Hu ja ta kaastöötajad avaldasid sel kuul ajakirjas Science Translational Medicine oma uuringud inimese glioblastoomi ravi kohta, mis viidi läbi hiiremudelitel.

«Me tõestasime, et see võib glioomi tüvirakud likvideerida, mis võib takistada glioblastoomi tagasitulekut. Me saame oluliselt parandada ellujäämist.»

Hu labor töötas välja hüdrogeeli, mida saab süstida õõnsusesse, mis tekib kasvaja ajust välja lõikamise tulemusena. Hüdrogeel täidab täielikult ajuõõnsuse ja vabastab ravimit aeglaselt ümbritsevatesse kudedesse, soodustades vähki hävitavat immuunvastust, märgib Hu.

Hüdrogeeli on pakitud nanoosakesed, mis on mõeldud makrofaagide nimelistesse immuunrakkudesse sisenemiseks ja ümberprogrammeerimiseks. Need immuunrakud puhastavad tavaliselt kehas sissetungijatest, kuid kasvajakeskkonnas võivad need muutuda ja hoopis pärssida immuunsüsteemi ja soodustada vähi kasvu. Operatsioonist põhjustatud põletiku tõttu kogunevad makrofaagid operatsioonikohta, mis võib soodustada vähi naasmist.

«Me tahame neid makrofaage ära kasutada ja muuta need vaenlasest liitlaseks,» ütleb Hu.