Tavaline põletikuravim aitab eesnäärmevähki ravida

Kentucky ülikooli Markey vähikeskuse teadlaste avaldatud uuring viitab sellele, et tavalist steroidravimit beetametasooni saab kasutada eesnäärmevähi kiiritusravi soovimatute kõrvaltoimete vähendamiseks ja parema ravi huvides.

Luksana Chaiswingi juhitud uuring on esimene, mis tõestab, et beetametasoon kaitseb normaalseid eesnäärmerakke kiiritusravist põhjustatud vigastuste eest, tekitades samas olukorra, kus vähirakud on ravile vastuvõtlikumad.