Vedelikupuudusele viitavad märgid sõltuvad vanusest

Kui kaotatud vedelikku ei asendata, tekib vedelikupuudus. Seisund on eriti ohtlik väikelastele ja eakatele, vahendab Mayo kliinik.

Väikelaste vededlikukaotuse kõige levinum põhjus on tugev kõhulahtisus või oksendamine.

Vanemate inimeste keha sisaldab loomupäraselt väiksema koguse vett ja neil võib olla terviseprobleeme või nad võivad võtta ravimeid, mis põhjustavad vedelikukaotust. See tähendab, et isegi kerged haigused, nagu kopsu- või põieinfektsioonid, võivad vanematel täiskasvanutel põhjustada vedelikupuudust.

Vedelikupuudus võib tekkida igas vanuses, kui ei joo palava ilmaga piisavalt vett, eriti intensiivselt treenides.

Tavaliselt saab kerge kuni mõõduka vedelikupuuduse likvideerida, juues rohkem vedelikku, kuid suure vedelikupuuduse korral on vaja arstiabi.

Sümptomid

Janu ei ole alati usaldusväärne varajane näitaja keha veevajadusest. Paljud inimesed, eriti eakad, ei tunne janu enne, kui vedelpikupuudus on juba tekkinud. Seetõttu on oluline kuuma ilmaga või haigena veetarbimist suurendada.

Vedelikupuuduse nähud võivad erineda olenevalt vanusest.

Imik või väikelaps

Suu ja keele kuivus

Nuttes pole pisaraid

Kolm tundi pole mähkmed märjad olnud

Lohku vajanud silmad, põsed

Pea peal sissevajunud pehme koht

Loidus või ärrituvus

Täiskasvanu

Äärmuslik janu

Harvem urineerimine

Tume uriin

Väsimus

Pearinglus

Segadustunne

Millal pöörduda arsti poole?

Helistage arstile, kui:

Kõhulahtisus on kestnud 24 tundi või kauem.

Esineb suur ärrituvus või desorienteeritus, inimene on palju unisem või vähem aktiivne kui tavaliselt.

Ei suuda vedelikku sees hoida.

Väljaheide on verine või must.

Tasub meeles pidada, et mida kõrgem on haigena palavik, seda suurem on vedelikupuuduse risk.