WHO tahab leida ahvirõugetele uut nime

WHO on mais maailmas liikvele läinud tõvele nime pärast juba mõnda aega muret tundunud.

Asjatundjad hoiatavad, et nimi võib häbimärgistada ahve, kelle järgi see viirusnakkusele pandud on, kuid kel ei ole selle levimisega vähimatki pistmist, ja Aafrika mandrit, millega ahve sageli seostatakse.