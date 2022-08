Kumb on ohutum - kas jalg- või tõukeratas?

Norra Transpordiökonoomika Instituudi andmetel on tõukeratastest saanud populaarne linnasisene liiklumisvahend. Vahetult pärast e-tõukeratta rentimise kasutuselevõttu sai selgeks, et sellel uuel transpordiliigil on mõned varjuküljed - suur vigastuste oht, kui seda kasutavad joobes inimesed ja väike kiivri kasutamise määr. Samad probleemid on olulised ka jalgratturite jaoks. Kuid vaatamata rattasõiduga seotud vigastuste riskile on jalgrattasõit üldiselt rahvatervisega positiivselt seotud ehk siis tervisele kasulik.