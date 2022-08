Leiti molekul, mis ajus hirmutunde tekitab

Salki instituudi teadlased on avastanud molekulide järjestikuse toime raja, mis tõlgendab silmaga nähtava, helid, puudutused ja lõhnad üheks sõnumiks: "Tunne hirmu!" Molekul nimega CGRP võimaldab kahes erinevas ajupiirkonnas asuvatel närvirakkudel koondada silmadest, kõrvadest, nahast ja ninast alguse saavad erinevad signaalid ühtseks signaaliks, märgistada see negatiivseks ja edastada see mandeltuumadesse ehk amügdalatesse, mis muudavad signaali hirmutundeks.