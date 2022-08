Ahvirõugetesse nakatunul tuleb lemmiklooma kaisutamisest loobuda

Koos elavatel ja mitteeksklusiivses suhtes olnud meestel diagnoositi juuni alguses Pariisi haiglas ahvirõuged. Möödunud nädalal ajakirjas The Lancet avaldatud aruande kohaselt hakkasid sümptomid ilmnema ka nende nelja-aastasel koeral 12 päeva pärast sümptomite ilmnemist omanikel.

Koeral tekkisid kahjustused ja test oli positiivne sama tüüpi ahvirõugete suhtes, mis ühel omanikul.

Aruande kohaselt ütlesid mehed, et nad lasid koeral endaga voodis magada ja olid ettevaatlikud, et hoida lemmik teistest loomadest või inimestest eemal, kui neil endal sümptomid tekkisid – enne koera sümptomite ilmnemist.

«Meile teadaolevalt viitab sümptomite ilmnemise kulg nii patsientidel kui ka nende koeral ahvirõugete viiruse edasikandumisele inimeselt koerale,» kirjutasid raporti autorid. «Arvestades koera naha ja limaskestade kahjustusi ning ahvrõugeviiruse PCR positiivseid tulemusi päraku- ja suutampooniproovidest, oletame, et tegemist on tõelise koerte haigusega, mitte lihtsa viiruse kandmisega tiheda kontakti tõttu inimestega või õhu kaudu levimise tulemusena. »

Autorite sõnul peaks uuring ajendama arutelu selle üle, kas lemmikloomad tuleb omanikest isoleerida, kui neil on ahvirõuged, ning kutsusid üles tegema täiendavaid uuringuid.

«See on esimene juhtum, mille kohta saame öelda, et haigus levib inimeselt loomale,» ütles Lewis esmaspäeval Washington Post Live'i üritusel.

«Mitmel tasandil on see uus teave,» ütles ta. «See ei ole üllatav teave ja see on midagi, mille suhtes oleme valvel olnud.»

Ta märkis, et WHO eksperdid on probleemi lahendamiseks teinud koostööd Maailma loomatervishoiu organisatsiooni ja toidu- ja põllumajandusorganisatsiooniga.

«Seniste sõnumite kohaselt tuleks lemmikloomad isoleerida pereliikmetest, kes võivad olla nakatunud,» ütles ta.

Lewis ütles, et pole selge, kas nakatunud koer suudab viirusega omakorda inimesi nakatada.