Vananemise põhjus võib peituda suuresti veres

2005. aastal õmbles California ülikooli teadlaste meeskond kokku vanade/noorte hiirte paarid, et vananemisprotsessi kohta rohkem teada saada. Selle jõupingutuse käigus ühendati hiired omavahel – nad ei jaganud mitte ainult verd, vaid ka mõningaid organeid. Vanemate hiirte testimine näitas, et vere segunemine noorema liigikaaslase omaga põhjustas mõnede vananemismärkide pöördumist. Uue uuringu käigus vaatasid teadlased vastupidises suunas – seekord hiiri kokku ei õmmeldud.

Uuring hõlmas nädala jooksul igapäevaselt kaheaastaste hiirte vere ülekandmist kolmekuustele hiirtele ja seejärel noorte hiirte uurimist.

Jooksulindikatse näitas, et noored hiired väsisid kiiremini ja ei suutnud joosta nii kaugele kui kontrollrühm, kelleks olid noored liigikaaslased, kes saanud teiste noorte hiirte verd. Samuti ilmnes vanemate liigikaaslaste verd saanud noortel hiirtel neerude vananemise märke ja maksakahjustus.

Teadlased viisid läbi ka vastupidise katse, andes vanadele hiirtele noort verd, mille tulemusena vähenesid koekahjustused ja väsimus. Samuti kasvas vastupidavus.

Uurijad viitavad, et on tõenäoline, et vanemate hiirte vererakud soodustavad vananemist, põhjustades vereülekande saanud nooremate lihasnõrkust, koekahjustusi ja muid vananemisilminguid. Nad viitavad ka sellele, et vanemate hiirte vererakud lakkasid paljunemast, mis mõjutab organismi seisundit samuti.

Teadlased kontrollisid, kas sarnased tulemused võiksid kehtida ka inimeste puhul – nad paigutasid vanemalt isikutelt võetud rakud noorema inimese vereplasmasse. Kuus päeva hiljem leidsid nad vananemise biomarkerid.