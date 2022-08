Eestlaste terviseandmed muutuvad Euroopa arstidele kättesaadavaks

Esimeseks liitunud riigiks on Portugal. Lisaks Portugalile saavad eestlaste terviseinfot näha ka Luksemburgi ja Prantsusmaa arstid. Eesmärgiks on teenus käivitada kõigis Euroopa Liidu riikides 2025. aastaks. Teised Euroopa riigid liituvad keskkonnaga lähiaastatel vastavalt oma tehnilisele võimekusele.

Armi sõnul on arstide jaoks oluline teada, et uus lahendus on täiendav, kuid mitte täielik infoallikas patsiendi ravimiseks. «Ravi määramisel ei tohiks lähtuda vaid portaalis leiduvast infost – see on siiski vaid kokkuvõte. Samuti peab selleks, et välisriigi patsiendi terviseandmeid vaadata, temalt küsima suulist nõusolekut, välja arvatud hädaolukorras, mil inimene seda anda ei saa,» selgitas Arm.