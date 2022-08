Kas palava ilmaga jahutab paremini külma või sooja joogi tarbimine?

Kui palju vett peaks jooma?

Tavaliselt kaotame higistamise, hingamise, uriini ja väljaheidetega 2–2,5 liitrit vedelikku päevas. Seega peaksime tavapärastel päevadel jooma umbes 6-8 klaasitäit vedelikku või tarbima muud kõrge vedelikusisaldusega toitu, nendib toitumisspetsialist Kerry Torrens.

«Hea uudis on see, et saate seda kvooti kasutada piima, suhkruvabu jooke, teed, kohvi ning kraanivett tarbides, kuid pidage meeles, et kofeiini sisaldavatel jookidel on diureetiline toime, mis põhjustab vedelike kaotamist,» toonitab Torrens. Ka puuviljamahl ja smuutid loevad, kuid neid ei peaks tarbima rohkem kui klaasitäis päevas, kuna need sisaldavad looduslikke suhkruid.

Torrens ütleb, et veetarbimise puhul ei ole tegemist «üks suurus sobib kõigile» reegliga.

«Kõrgem temperatuur ja õhuniiskus suurendavad vee nahalt aurustumise kiirust, mis tähendab, et higistame rohkem. Seetõttu peame oma vedeliku taset sagedamini tõstma. Kui palju vajate, sõltub isiklikest asjaoludest ja ka sellest, kui aktiivne te olete.»

Kui teete palavaga trenni, soovitab Torrens valida spordijooke, mis on spetsiaalselt loodud vedeliku omastamise soodustamiseks, nii et need peaksid aitama säilitada vedeliku taset tavalisest veest paremini.

Kas saab juua liiga palju vett?

Suurem vedeliku tarbimine toob kaasa sagedasema urineerimise. «Lühikese aja jooksul tarbitud liigsuur kogus vett võib põhjustada selle, et neerud ei suuda säilitada elektrolüütide tasakaalu, mistõttu veri muutub «lahjemaks». See mõjutab meie keha toimimist – näiteks mõjutab see vererõhku. Hüponatreemia on seisund, mille võib tuua kaasa liigselt suur hulk vett, mis põhjustab naatriumisisalduse ohtlikku langust. Sportlased, kes osalevad vastupidavusaladel ja tarbivad liiga palju vedelikku, võivad olla sellest seisundist ohustatud.»

Torrensi sõnul moodustavad toidud umbes 20–30 protsenti meie tarbitavast vedelikust ja mõned neist sisaldavad rohkem vett kui teised. Teatud puu- ja köögiviljad saavad selles osas abiks olla ning kui tahame vee taset tõsta, peaks sööma järgmisi toite: maasikad, kurk, kabatšokk, seller, salat, melon.

Suure vedelikusisaldusega retseptid võivad aidata samuti piisavat vedelikutaset saavutada. Supid, hautised ja pudrud on kõik head valikud.

Kas külm toit ja jook aitavad maha jahtuda?

Jääkülmad mahlapulgad, jäätis ja muud jäised suupisted võivad tunduda loomulikud valikud, kui soovite end jahutada, kuid tegelikult võivad need põhjustada tagasilöögi. «Külmad toidud ja joogid võivad anda teile esialgse jahutava efekti, kuid see on lühiajaline,» ütleb Torrens. «Selle põhjuseks on asjaolu, et toidu tarbimine põhjustab temperatuuri tõusu, kuna seedimisprotsess tekitab soojust. See koos külmade toiduainete ja jookide loodud kiire jahutusefektiga tähendab, et teie keha kompenseerib liigselt, tõstes sisetemperatuuri. Nii et võite tegelikult tunda end palavamalt kui alguses!»

Soojad joogid võivad tegelikult aidata kehatemperatuuri reguleerida. Torrens ütleb: «Kuumad joogid tõstavad sisetemperatuuri ja see paneb keha end jahutama, nii et higistate rohkem, et kaotada soojust läbi naha.»

Termogeensed toidud, nagu vürtsid ja tšilli, tõstavad samuti kehatemperatuuri.