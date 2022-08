ME SAAME HAKKAMA ⟩ Vaimset tervist tuleb hoida samamoodi kui füüsilist

Kas me kõik aga sama hoolsalt mõtleme sellele, milline on meie vaimne vorm ja kui korras on me psüühika? Ja mida saaksime ise teha, et ennetada endal ja oma lastel psüühikahäirete väljakujunemist – või ootame vaid kannatamatult, et ka minu kodukohas oleks terve armee tasuta vaimse tervise spetsialiste ja et nood teeks meid korda, ilma et ise peaks muud tegema kui võib-olla natuke rohtu võtma?