"Igavesi kemikaale" saab nüüd lõhustada, kuid ohtliku reostuse probleemi see siiski ei lahenda

PFAS-e ehk sünteetiliste kemikaalide rühma, mida on igal pool laialdaselt kasutatud alates 1950. aastatest, nimetatakse põhjusega "igavesteks kemikaalideks". Bakterid neid ei lagunda, tuli neid ei hävita ning vesi ja õhk kannavad neid vaid edasi. Kui need mürgised kemikaalid ka maetakse, leostuvad need ümbritsevasse pinnasesse, muutudes püsivaks probleemiks tulevastele põlvkondadele. Nende lagundamisprotsess, mis laboris ja ilmselt ka tööstuslikul tasemel toimib, on leiutatud, kuid see ei lahenda paraku probleemi.