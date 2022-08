Vähemalt 162 sõjapõgenikku on leidnud töö tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas

Töötukassas arveloleku lõpetanutest on 162 märkinud, et lähevad tööle tervishoidu või sotsiaaltööle. «See on vabatahtlik, kas inimene ütleb, mis valdkonda ta tööle läks. Näiteks ligi 400 inimest on jätnud selle määratlemata ja me ei tea, kuhu valdkonda nad liikusid,» sõnas töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. Seega võib Ukraina sõjapõgenikke töötada tervishoius ka rohkem.