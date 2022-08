AVASTUS ⟩ Marsil saaks kasvatada vähemalt kolme toidukultuuri

Kuid see pole lihtne. Lisaks sellele, et kruus ja tolm ei sisalda orgaanilist ainet ja kasulikke mikroobe, on see täis ka sooli ja mineraale, mis sunnivad taimi ellujäämise nimel võitlema.

Nüüd pakub uus uuring lahendust: lutsernitaimed. Teadlased on kindlaks teinud, et see söödakultuur suudab ellu jääda karmis vulkaanilises pinnases, nagu see, mis katab Marsi, ja seda saaks seejärel kasutada väetisena, et kasvatada selliseid toiduaineid nagu naeris, redis ja salat.