Viis toitu, mida peaksid sööma iga päev

2. Rohelised salatid sisaldavad mineraale ja suures koguses antioksüdante, mida keha vajab, et väljutada mürkaineid ja vabu radikaale, mis võivad tekitada kroonilisi haigusi, nagu vähk või südamehaigused. Lehtsalatites on vähe kaloreid, aga rohkelt kaltsiumi, A-vitamiini, C-vitamiini ja K-vitamiini. Soovitatav on oma tervise heaks süüa iga päev brokolit, spinatit, lehtkapsast või rukolat.

3. Pähklid aitavad hoida südame ja veresoonkonna tervist, sest need sisaldavad polüfenoole, mis toimivad antioksüdantidena. Uuringutest on selgunud, et pähklitel on tugev kolesterooli langetav toime ja need mõjuvad hästi aju tööle. Pähklid sisaldavad palju valku, kiudaineid ja häid rasvu ning teadlased soovitavad inimestel süüa iga päev ühe peotäie pähkleid.