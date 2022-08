Tüvirakuravi võib olla Alzheimerist kahjustatud mälu taastaja

Chicago Illinoisi ülikooli teadlased on avastanud, et uute neuronite tootmise suurendamine Alzheimeri tõvega hiirtel leevendab loomade mäludefekte. Uuring, mis avaldati 19. augustil ajakirjas Journal of Experimental Medicine (JEM) näitab, et uued neuronid suudavad paigutuda närviahelatesse, mis salvestavad mälestusi ja taastavad nende normaalse toimimise. See viitab võimalusele, et uute närvirakkude tootmise suurendamine võib olla hea strateegia Alzheimeri raviks ka inimestel.