Leht: Putin ei saa halveneva tervise tõttu varsti kohtumisi pidada

Väidetavalt vaeb president taktikaliste tuumarelvade kasutamise ja lüüasaamisega leppimise üle, kuna ametnikud hoiatavad, et tal on head võimalused otsas.

Kuna Venemaa hukkunute arv ületab praegu 60 000, on ta väidetavalt tõstatanud eravestlustes kõrgeimate ametnikega «äärmusliku» võimaluse anda tagasi äsja okupeeritud territooriumid.

Värsked väited pärinevad General SVR Telegram kanalilt, mis enda väidetel pakub Kremli kohta siseteavet. Moskva kavatseb väidetavalt selle sulgeda.

Kuuldavasti valmistuvad Putini kõrged ametnikud tema tervise halvenemiseks, kuna väidetakse, et ta põeb vähki ja Parkinsoni tõbe.

«Suure tõenäosusega võib öelda, et peagi ei saa president isiklikult kohtumisi pidada ja suurüritustel osaleda,» väitis Telegrami kanal.

Samuti väideti, et kehadublante on juba «üsna sageli kasutatud», et varjata Venemaa juhi halba tervist.

Väidetavalt kasutatakse tulevikus tõenäoliselt tema puudumise selgitamiseks Covidi juhtumite arvu kasvu.

«Tema tervisega on kõik korras,» ütles pressiesindaja Dmitri Peskov hiljutisel briifingul küsimusele vastates.

Kanali General SVR Telegram teatel süüdistavad sõjaväejuhid Putinit taktikas, mis on viinud nad nii suurte kaotusteni. Kuid neil pole ka kahtlust, et just nemad mõistetakse süüdi kõigis rindel esinevates ebaõnnestumistes ja probleemides.