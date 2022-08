Uudne ravi annab lootust astmast püsivalt vabaneda

Arvatakse, et astma mõjutab rohkem kui 250 miljonit inimest kogu maailmas. Teadlased on nüüd välja pakkunud võimaliku astma pikaajalise ravi. See ei püüa ainult haigusseisundi sümptomeid leevendada, vaid on suunatud ühele nende sümptomite põhjustest, vahendab Science Alert.