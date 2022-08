Millised on tervishoiusüsteemi probleemid ja kuidas neid lahendada

Fakt, et sotsiaalvaldkonda ja tervishoidu vaevab inimeste puudus, pole kellelegi üllatus. Murekohaks on ka see, et Tervise Arengu Instituudi 2021. aasta tervishoiutöötajate andmete järgi on pensioniealiste perearstide ja arstide osatähtsus viimase kaheksa aasta jooksul pidevalt kasvanud: juba 26,6 protsenti perearstidest ja 21,7 protsenti arstidest on 65-aastased või vanemad.