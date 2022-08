Perearstid: just nüüd on õige aeg vaktsineerida, et olla sügiseks valmis

«Perearst on kõige lähem partner inimese jaoks, seega meil on hea meel, et esmatasandi tervishoiutöötajad tulevad taas vaktsineerimisele appi. Eelkõige soovime kaitsta riskirühmasid ja vaktsineerimata inimesi, kuna vaatamata suvele Covid-19 patsientide hospitaliseerimine kasvab. Üle 60-aastaste hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 82 protsenti patsientide üldarvust, seega kõik üle 60-aastased inimesed ning üle 12-aastased, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda Covid-19 haigust raskelt, peaksid esimesel võimalusel alustama vaktsineerimisega või saama tõhustusdoosi,» ütles tervisekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.

Lähenev sügis toob kaasa haigestumiste kasvu. Perearstid ootavad kõiki riskirühmadesse kuuluvaid inimesi, kes veel ei ole end vaktsineerinud koroonaviiruse vastu või vajavad tõhustusdoosi, seda esimesel võimalusel tegema. «Täna teame, et vaktsineerimine ei anna täielikku kaitset haigestumise vastu, kuid haigus kulgeb enamasti kergemalt ja inimesed ei satu haiglasse,» selgitas perearstide seltsi juhatuse liige dr Elle-Mall Sadrak.

«Õige aeg kaitsesüstiks on just nüüd, sest nii jõuab tekkida ka vajalik kaitse. Panen perearstina kõigile südamele, et kui olete otsust edasi lükanud, siis nüüd kindlasti tegutseksite. Koroonaviirusesse haigestumine võib kaasa tuua pikaajalised vaevused, mis häirivad igapäevaelu veel pikalt pärast tervenemist. Samuti näitab praktiline kogemus, et riskirühmadesse kuuluvad inimesed põevad raskemalt ning mõistlik on teha kõik, et seda vältida,» kinnitas dr Sadrak.

Kõigil soovijatel on võimalik endale teiseks tõhustusdoosiks aega broneerida võttes ühendust oma perearstikeskusega või kasutades digiregistratuuri teenust, kui viimasest doosist või Covid-19 põdemisest on möödas vähemalt kuus kuud. Kuigi ekspertkomisjon on andnud soovituse, et teise tõhustusdoosi võiksid teha eeskätt riskirühma kuuluvad inimesed, saavad soovi korral ennast vaktsineerida ka kõik riskirühma mittekuuluvad inimesed. Veebilehel www.vaktsineeri.ee on võimalik leida infot kõikide avatud vaktsineerimiskabinettide registreerimise ja lahtiolekuaegade kohta igas maakonnas.