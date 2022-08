Praetud ja röstitud toidud võivad tervisele ohtlikud olla

«Akrüülamiidi tekkimine toidus oleneb nii kuumutustemperatuurist ja -ajast kui ka redutseerivate suhkrute ja aminohapete kogusest kasutatud tooraines. Kõrgemaid akrüülamiidi sisaldusi on leitud süsivesikurikastest toitudest, näiteks kartulitoodetest (ennekõike friikartulid ja kartulikrõpsud), teraviljast valmistatud toodetest (valikpagari- ning saia- leivatooted, hommikusöögihelbed) ja kohvist,» selgitab Vahter ja nendib, et akrüülamiidi sisaldused on kõrgeimad just üleküpsetatud toidus ning selle kõrbenud või tugevalt pruunistunud osades.