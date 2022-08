Toitumisnõustaja toob välja kolm põhjust, miks kaal ei lange

1. Valearusaamad kaalulangetusest

Kui mõeldakse kaalulangetuse peale, siis seostub see paljudel inimestel vaid keedukana ja köögiviljade söömisega. Eks leidubki väga piiravaid ja ühekülgseid dieete, kuid need ei ole tegelikult kõige õigem moodus kaalu langetamiseks. Samuti arvatakse, et sel ajal on piiratud väljas söömise võimalused, seltskonnaüritustel osalemine ning tuleb loobuda kõikidest oma lemmiktoitudest. Tegelikult aga ei pea see sugugi nii olema ning pole tarvis langeda äärmustesse ja endale kõik ära keelata.

Mitmekülgselt ja tasakaalustatult peaks toituma igaüks, kaalu langetamisel tuleks lihtsalt jälgida, et päeva jooksul kulutatud energia ületaks toidust saadavat energia hulka. Teisisõnu tuleb tekitada energiadefitsiit ning see võiks olla maksimaalselt 500-600 kcal, olenevalt kehakaalust. Oma lemmiktoitudest ei pea sugugi loobuma, sest pea kõike saab teha ka tervislikumas võtmes. Lisaks ei ole ka mingi probleem, kui mõnikord käia sünnipäevadel või muudel seltskonnaüritustel ning süüa veidi rohkem või võtta vahel eine mõnest kiirtoidukohast.

Tuleb lihtsalt meeles pidada, et määrava tähtsusega pole see, mida Sa sööd ühel õhtul nädalas, vaid see, mida Sa sööd sel nädalal ülejäänud toidukordadel. Oluline on tasakaal, mitmekülgsus ja järjepidevus.

2. Korraga liialt suured muutused

Järgmine põhjus, miks kaalu langetamine sageli ei õnnestu, on see, et ollakse liiga kärsitud, soovitakse kiireid tulemusi ning seetõttu astutakse korraga liialt suuri samme.