Mille järgi tunda ära kvaliteetne pähkel?

Kuidas tunda ära kvaliteetne pähkel?

Mandleid on erinevat liiki, seega erinevad need kuju ja värvi poolest. Halva kvaliteediga mandlid on sageli katkised, nähtava hallitusega. Tuleb märkida, et mandlid võivad koorimise käigus kriimustada – kuigi need näevad visuaalselt välja vähem atraktiivsed, nende maitse sellest ei muutu.

Hele värv on märk kvaliteetsetest India pähklitest. Teine oluline aspekt on ilma laikudeta sile pealispind. Ka India pähklite suurus on nende kvaliteedinäitaja – mida suurem, seda parem. Pakkidest võib leida palju lõhestunud India pähkleid, mille tükid on segunenud tervete suurte pähklitega – kui lõhestunud pähklite kogus on suur, viitab see halvale kvaliteedile. India pähklid peaksid olema kergelt magusa maitsega, krõmpsud, mitte liiga pehmed. Ebakvaliteetsetel India pähklitel võib olla neile mitte iseloomulik «kalane» või kõrbenud kõrvalmaitse ja lõhn.

Kvaliteetseimad on loomulikult avanenud pistaatsiapähklid, mille küps tuum purustab kesta naturaalsel moel. Mehhaaniliselt avatud pistaatsiapähklite tuum ei ole täielikult küps ja ei ole kasvanud piisavalt, et koort loomulikult avada, mistõttu on nende maitse erinev ning tuum ise on tavaliselt koorest palju väiksem. Pistaatsiapähklite sisemus peaks olema erkroheline, mis näitab, et pähkel on küps ja maitsev.

Loomulikult avanenud pistaatsiapähkel ja mehaaniliselt avatud. Foto: UAB ARIMEX

Koorimata Kreeka pähkleid tuleks hoolikalt valida, pöörates tähelepanu koore värvile. Kuigi heleda koorega pähklid võivad tunduda ilusamad, on neid turustuskõlbliku välimuse parandamiseks sageli kemikaalidega pleegitatud ning pähklid ise ei pruugi olla kvaliteetsed ja tervislikud. Küllastumata rasvhapeterikkad kooritud Kreeka pähklid rääsuvad kiiresti, mistõttu on selle protsessi pidurdamiseks oluline hoida neid tihedalt suletuna, jahedas ja soovitavalt pimedas. Kooritud pähklite kvaliteeti näitab ka ühtlane värvus tuuma murdumiskohas.

Sarapuupähklite värvus peaks olema hele, ühtlane ja ilma laikude või pehkimisetunnusteta. Sama kehtib ka seedermänniseemnete kohta.