Aastas 100 000 surma põhjustava viiruse vastu tuleb vaktsiin

Ajakirjas The Lancet Infectious Diseases avaldatud värskes teadusartiklis edastatakse, et imikutele mõeldud kauase mõjuga ravi monoklonaalsete antikehadega on tõenäoliselt turule jõudmas 12 kuu jooksul, millele järgneb vahetult ka emale raseduse ajal manustatava vaktsiini heakskiitmine, et pakkuda vastsündinutele kaitset RS-viiruse eest.

Professor Peter Richmond, Telethoni lasteinstituudi nakkushaiguste keskuse vaktsiiniuuringute rühma juht ütles, et teadlased on lõpetamas nii haigust ennetavate antikeharavide kui ka RSV vaktsiinide väljatöötamine viimaseid etappe.

«Mitmete kogu maailmas läbi viidud uuringute vaatlused on näidanud, et 3. faasi kliinilistes uuringutes, mis on viimane etapp enne kasutusloa andmist, on üheksa potentsiaalset kandidaati, sealhulgas kaks imikutele haiguse ennetamiseks mõeldud immuniseerimisravi antikehadega ja kaks vaktsiini, mis on mõeldud süstimiseks rasedatele,» ütles professor Richmond.