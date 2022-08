Milline on elu lastehalvatusega?

Poliomüeliidi tagajärjel ei töötanud tema üks jalg korralikult ja oli teisest lühem. Viirus kahjustas selgroo neuroneid, jättes sellega seotud lihaskiud liiga nõrgaks, et jalga iseseisvalt liigutada.

Siiski ei koge igaüks, kes on nakatunud polimüeliiti, halvatust. Ainult hinnanguliselt viiel protsendil tekivad sümptomid ja ainult ühel protsendil sellest rühmast (ühel juhul 200st) areneb edasi paralüütiline lastehalvatus. Ravi ei olnud siis ega pole ka nüüd, ainuke asi mis aitab on ennetamine ehk vaktsineerimine.

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse andmetel on peaaegu 93 protsenti Ameerika Ühendriikide lastest kaheaastaseks saades täielikult lastehalvatuse vastu vaktsineeritud. Kuid on kogukondi, kus elanikud on olnud sellele vastumeelsemad.

Poliomüeliidil on püsivad tagajärjed, mis kestavad kogu elu, puudutades kõike, mida inimene kogeb alates hetkest, kui ta haigestub, kuni elu lõpuni. Maailmas on kuni 20 miljonit inimest poliomüeliidi üle elanud.

Spetsiaalselt valmistatud kingad

Mu ema nakatus väikelapsena ja käis järgmise kahekümne aasta jooksul paljudel operatsioonidel. Lisaks sellele, et tema haige jalg oli väiksem, oli tal palju arme. Fotodel püüdis ta alati poseerida nii, et seda kõike võimalikult hästi varjata. Tal oli pikk arm jalal, kust eemaldati tükk reieluust, et jalad ühtlasemaks muuta.