Oluline teada: mida teha aegunud ravimitega?

Põhjuseid, miks aegunud ravimeid enam tarvitada ei tohi, on õigupoolest mitu. «Toimeaine, mis ravimis on, võib aja jooksul laguneda ning selle toime väheneda,» selgitas Hirvlaan.

On ka võimalik, et ravimis tekib mittesoovitud keemiline reaktsioon. «Ajaga võivad ravimi välimus, värv ning maitse muutuda,» rääkis ta. Ühtlasi peaks lisaks säilivusajale jälgima ka ravimi säilitamise tingimusi.

Ehkki levinud arvamus on, et aegunud ravimid inimesele ja keskkonnale ohtu ei kujuta, ei vasta see siiski tõele: ravimid on ohtlikud jäätmed ning neid tuleb kohelda vastavalt.