Alkoholisõltuvuse ravimiseks leiti uus võimalus

Kõik osalejad said kuni 12 psühhoteraapia seanssi ja need toimusid nii enne kui ka pärast ravi.

«Meie leiud viitavad kindlalt sellele, et psilotsübiinravi on paljulubav vahend alkoholisõltuvuse raviks,» sõnas uuringu vanemautor ja psühhiaater Michael Bogenschutz.

Uurijate sõnul olid varasemad uuringud juba tuvastanud, et psilotsübiinravi on tõhus vahend ärevuse ja depressiooni leevendamiseks kõige raskemate vähivormidega inimestel.

Psilotsübiin on seentest saadud ühend, mille meelt muutvad omadused on sarnased LSD ja meskaliini omadustega. Tarvitaja kogeb sügavaid muutusi tajus, emotsioonides ja enesetundes ning samuti kogemusi, millel on suur isiklik ja vaimne tähtsus. Kuna ravim tõstab vererõhku ja südame löögisagedust ning võib põhjustada töövõimetust ja mõnikord ülekaalukat psühholoogilist mõju, hoiatavad teadlased, et seda tuleks kasutada ainult hoolikalt kontrollitud tingimustes ning koos psühholoogilise hindamise ja ettevalmistusega.