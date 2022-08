Miks vananedes sagenevad seedimisega seotud mured ja kuidas saada abi?

Mida vanemaks me saame, seda enam aeglustub seedesüsteem - nõrgenevad lihaste kokkutõmbed, mis toidumasse edasi liigutavad ning see võib omakorda põhjustada raskustunnet kõhus ja kõhukinnisust.

Kõhukinnisuse, kuid ka -lahtisuse ja kõrvetiste teket soodustab vanusega vähenenud maohappe ja seedeensüümide hulk, mis aitavad toitu väiksemateks osakesteks lõhkuda. Vanusega väheneb ka keha üldine energiavajadus, mistõttu kahaneb sageli nii tarbitava toidu kogus kui ka kehaline aktiivsus. Sellegipoolest on oluline igas eluetapis pakkuda kehale tervislikku toitu ja piisavalt liikuda - see aitab lisaks liigestele ja lihastele hoida toimivana ka meie seedetrakti.

Ravimite kasutamise tagajärjel võivad tekkida seedetrakti haavandid ja kõrvetised. Peamiselt on need seotud mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (näiteks diklofenak, ibuprofeen ja ketoprofeen). Nende kasutamine käsimüügist võiks toimuda ainult vajadusel ja lühiajaliselt. Patsiendid, kellel on haavandite või kõrvetistega probleeme, võiksid valu puhul eelistada suukaudset paratsetamooli või lokaalseid valuvaigistavaid salve või kreeme.

Mida teha, et meie toidusedel oleks seedimisele sobiv ja ei jääks ühekülgseks? Tasub jälgida, et menüüs oleks piisavalt kiudaineid, mis seovad vett ja seeläbi pehmendavad väljaheidet. Kiudainete osakaalu suurendamiseks toidulaual on soovituslik süüa näiteks saia asemel täisteraleiba, hommikusöögiks täisteraputru või -müslit ja tavalise pasta asemel täisterapastat. Magustoiduks võiks süüa puuvilju, eriti rohkelt on kiudaineid just kuivatatud puuviljades (banaanid, ploomid). Siinkohal võiks sellegipoolest olla mõõdukas - kuivatatud puuviljad sisaldavad tavaliselt rohkelt (lisatud) suhkrut. Lisaks kiudainetele on hea tarbida ka probiootikumidega keefirit, mis toetab meie seedetrakti kasulike bakterite kooslust.