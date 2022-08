Üllatav argine tegur suurendab vähiriski

Kuid see oht väheneb, kui asendada iga päev jõudeolek vähemalt 30-minutise kerge, mõõduka või jõulise füüsilise tegevusega, lisas ta.

«Meie avastused kinnitavad, et on oluline vähem istuda ja rohkem liikuda,» ütles Gilchrist CNNi andmeil oma avalduses.

Kõik osalesid ulatuslikumas insuldiuuringus nimega REGARDS, kuhu värvati 2003.–2007. aastal 30 000 ameeriklast, kes olid vanemad kui 45-aastased.

Pärast viieaastast järelkontrolli leidsid teadlased, et kõige rohkem istuvatel inimestel oli vähki suremise risk 82 protsendi võrra suurem, võrreldes kõige vähem istuvate inimestega; seda ka vanust, sugu ja haigusi arvesse võttes.

Varasemad uuringud on näidanud, et enam kui 50 protsenti vähisurmadest on ennetatavad tervislike eluviiside kaudu, näiteks tervislikult toitudes, liikudes, ja suitsetamisest hoidudes. Istutud tundidest ja vähist rääkides olid varasemad uuringud tuginenud nendele käsitlustele, kuid mitte objektiivsetele andmetele.