Septembris võta alkoholist puhkust!

TAI direktor Annika Veimer sõnul toob selle aasta kampaania fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõikidel teha targemaid valikuid, luues nii oma ellu suuremat rahulolu ning heaolutunnet. «Tervem, rikkam, targem, rahulikum ja õnnelikum Eesti algab inimestest ja nende teadlikest valikutest. Tervel Eestil on võita, kui me ühiskonnana vähem alkoholi tarvitame.»

Alkoholitarbimine, suremus ning alkoholiga seotud kahjud kasvavad käsikäes. «Alkoholist põhjustatud haiguste ja surmade arv on neli aastat järjest tõusnud ning mullu 695 surnud inimest – on viimase 13 aasta kõrgeim näit,» märkis Veimer viidates Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringule, mis näitab, et eelmisel aastal tarbisid täiskasvanud Eesti elanikud keskmiselt 11,1 liitrit absoluutalkoholi ehk tarvitamine kasvas aastaga enam kui kaks protsenti.

Päästeameti päästetöö osakonna juht Viktor Saaremets lisas: «Eestis neelab vesi iga-aastaselt umbes poolsada inimelu ning kahjuks on alkoholil uppumissurmades kaalukas roll. Tänavu uppunud 26 inimesest on pooled olnud alkoholijoobes ning uppunutest lõviosa (täpsemalt 20) on läinud vette jahutust otsima seisundis, kus kontroll enda ja ümbritseva suhtes on olematuks joodud. Poolte uppunute joove oli kolme promilli lähedane ehk vägijooki pruugiti tagajärgedele ja tulevikule mõtlemata. Kahjuks on tendents olnud püsiv.»