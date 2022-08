Eesti laste liikumisaktiivsus on paranenud

«Võrreldes varasemaga on Eesti laste ja noorte liikumisaktiivsus paranenud, kuid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) normi täidab siiski vaid pool meie lastest ja noortest ning see on jätkuvalt murettekitav,» sõnab TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi teadur Evelin Mäestu. Mäestu toob heaks näiteks Soome, kus laste ja noorte liikumisaktiivsus on kõrge ja piisavalt liigub juba 80 protsenti lastest ning noortest.