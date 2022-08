Arstid selgitavad, miks on laste vaktsineerimine varases eas oluline

Immuunsüsteem areneb lapse kasvades, see tähendab, et esimesel eluaastal on lapse immuunsüsteem väga väheste teadmistega ning sel ajal on suur risk haigestuda nakkushaigustesse. Selleks, et immuunsüsteem õpiks haigustekitajatega toime tulema, on oluline vaktsineerida.