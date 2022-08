Juuksekao tabletiravi võib välispidisest tõhusam olla

Miks sama ravim väikses doosis tableti kujul tõhusam tundub, pole päris selge. Briti, Kanada ja USA arstid nimetavad mitut põhjust, millel võib olla oma roll. Kui välispidiselt peab lahust kasutama paar korda päevas ja sageli juukseid pesema, siis kord päevas tabletivõtmise puhul võib pihustamise-pesemise unustada, mis mõjub ravimivõtmise järjepidevusele, millel tulemusele oluline mõju on, enamasti hästi. Ka on välispidine ravi sageli seotud allergia, sügeluse ja nahaärritusega, mida tabletiravi puhul on harva täheldatud.

Õigupoolest on minoksidiil ravim, mis leidis alul kasutust vererõhu alandajana. Selle ravimi ülesanne on veresooni n-ö lõdvestada, mis tähendab ühtlasi ka peanaha verevarustuse ehk siis toitainetega ja hapnikuga varustatuse paranemist. Kuna ametlikku näidustust sellel ravimil juuste väljalangemise raviks pole, kasutavad arstid seda arstikunsti raames – inglise keeles off-label. Arstid on alustanud ravi 0,625 mg ehk 2,5 mg tableti veerandikuga ja suurendanud siis päevadoosi poole tabletini ehk 1,25 milligrammini. Ravi kestab vähemalt pool aastat, alkoholikasutus peab siis olema minimaalne ja ka kohviga tuleb piiri pidada. Kuigi väikese doosiga tabletiravi on üsna ohutu, ei soovitata seda ravi teha ilma südamearsti nõusolekuta ning eriti ettevaatlikud peavad olema eakamad inimesed, sest minoksidiil võib tekitada tõsiseid neeruprobleeme. Nagu igal ravimil, on ka minoksidiili tabletiravil veel rida teisi vastunäidustusi (maksaprobleemid, infarkt, südamepuudulikkus jne) ja kõrvaltoimete riske. Briti arsti kogemuse ja kokkuvõtte võib leida siit: https://www. midlandskin.co.uk/conditions/ minoxidil/. Eestis seda retseptiravimit paraku tableti kujul registreeritud ei ole. Lähim riik, kus see 2,5 mg tablett Lonoloxi nime all registreeritud, on Saksamaa.