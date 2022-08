Perearst: Eestis lokkab libameditsiin, inimestel tekivad neeru- ja maksaprobleemid

Rospu sõnul on juba vähemalt paarkümmend aastat toimunud vaktsineerimisvastasuse ja pseudomeditsiini teooriate ning kliinikute importimine Eestisse, vahendab Med24. «Mulle tundub, et mida paremal majanduslikul järjel on inimesed ja mida vähem aega nende elust sööb ära töö, seda rohkem on neil aega tegeleda rumalustega. Kas puuduliku hariduse tõttu või põhjendamatult kõrge enesehinnangu pinnalt võetakse endale eksperdi roll, jagatakse ebapädevat meditsiinilist infot, hakatakse nõu andma terviseküsimustes. See on selgelt ohtlik ja kahjulik ning need tagajärjed jõuavad meditsiini, kus me peame ühiskonnana selle kinni maksma,» ütleb arst.

Väga palju libameditsiini levikut on ta sõnul olnud riiklikult toetatud. «Töötukassa võttis alles tänavu juunis vastu otsuse, et nende kulul ei saa ümber- või täiendõppekoolitusi teha niinimetatud alternatiivmeditsiini valdkondades,» ütleb Rospu. Näiteks ei saa enam töötukassa kulul end koolitada osteopaadiks, refleksoloogiks, homöopaadiks, traditsioonilise Hiina meditsiini praktiseerijaks vms. «Seni on uhhuumeditsiinikoolitusi olnud võimalik osta töötukassast, see on absurdne! Nemad on lihtsalt tõstnud käed üles ja öelnud, et neil ei ole pädevust otsustada, kas koolitus on tõenduspõhine. Nüüd see õnneks lõpeb.»

Teine probleem on Rospu sõnul see, et ka mujal riiklikes struktuurides ja kohalike omavalitsuste tasandil kutsutakse esinema ja eksperdina sõna võtma inimesi, kellel tegelikult puudub selleks pädevus. See on arsti hinnangul väga suur probleem ja tagajärjed alles ootavad ees. Küsimus pole ta sõnul ainult vaktsineerimises, vaid ka toitumises, ravimite tarvitamises, vaimse tervise probleemidega tegelemises, sünnitusabis, tervetele inimestele vitamiinide pähemäärimises. «Ja siis jõuavad meie vastuvõtule toidulisandite või vitamiinide liigtarvitamise tagajärjel neeru- või maksatalitluse probleemidega inimesed. See on metsik inimeste tervisega lollitamine, täiesti vastutustundetu. Terviseamet seda ei reguleeri, sest tegemist ei ole registreeritud tervishoiutöötajatega. Tarbijakaitseamet seda ei reguleeri, sest neil ilmselt puudub kompetents. Riik lihtsalt ei tee midagi,» nendib Rospu.