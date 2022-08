WHO: Euroopa ahvirõugete puhang liigub õiges suunas

«On varaseid julgustavaid märke Prantsusmaalt, Saksamaalt, Portugalist, Hispaaniast, ÜK-st ja teistest riikidest, et haiguspuhang võib olla aeglustumas,» ütles WHO regionaaldirektor Hans Kluge.

«See liigub õiges suunas,» ütles ta, kuid lisas, et viiruse likvideerimiseks tuleb tõrjemeetmeid elavdada.

WHO Euroopa regioonis, kus on 53 riiki, nende seas Venemaa ja Kesk-Aasia riigid, on tuvastatud üle 22 000 ahvirõugete juhtumi ehk kolmandik kõigist juhtumitest maailmas.