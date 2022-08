Uuring heidab valgust, kuidas areneb kõhunäärmevähk

Kõhunäärmevähi raviks on vähe võimalusi ja viis aastat pärast diagnoosimist on elus umbes üheksa protsenti patsientidest.

«Kõhunäärmevähki on nii raske ravida ja paremate ravimeetodite väljatöötamiseks peame mõistma, kuidas normaalsed ja terved kõhunäärme rakud muutuvad vähiks,» ütles uuringu kaasautor, geneetikaprofessor Li Ding. «See on esimene kord, kui need üleminekud on inimese kasvajate puhul nii üksikasjalikult kaardistatud. Meie leiud on hüppelauaks selle surmava vähi uute ravistrateegiate edasisel väljatöötamisel.»