AVASTUS ⟩ Levinud seadmed võivad muuta inimese kiiremini vanaks

Tuli kustu?

Oregoni osariigi ülikooli teadlased on varem välja selgitanud, et valguse käes olevad äädikakärbsed «lülitavad sisse» stressi eest kaitsvad geenid ja pidevalt pimeduses hoitud isendid elasid kauem.

«Suktsinaat on iga raku funktsioneerimiseks ja kasvuks vajaliku kütuse tootmiseks hädavajalik. Kõrget suktsinaadi taset pärast sinise valgusega kokkupuudet võib võrrelda sellega, et kütus on pumbas, kuid ei satu autosse,» ütles Giebultowicz. «Teine murettekitav avastus oli see, et neuronitevahelise suhtluse eest vastutavad molekulid, nagu glutamaat, on pärast sinise valgusega kokkupuudet madalamal tasemel.»