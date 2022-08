Milliseid piimatooteid võiksid süüa laktoositalumatusega inimesed?

Laktoositalumatusega patsient ei tohi piimatooteid mingil juhul menüüst välja jätta. Piimas sisalduv kaltsium on oluline igas vanuses. Et vältida osteoporoosi teket, on väga tähtis saada toidust piisavas koguses kaltsiumi, sest muidu aeglustub luude uuenemine.