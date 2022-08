Erivajadusega lapse ema: kui kolmeaastaselt sõnu polnud, teadsin, et poeg ei pruugi rääkima hakata

Hea on see, et vald on taganud selliseks puhuks lapsehoiuteenuse. Nii saan käia neis kohtades, kuhu Akslit kaasa võtta ei saa. Ja tuleb tunnistada, et vahel vajan lihtsalt emarollist puhkust.

Mul vist polegi tugivõrgustikus inimesi, kellega koostöö ei sujuks. Ka perearst dr Alanurmest on suur abi olnud. Ta on väga usaldusväärne ning põhjalik arst, kes oli juba enne Aksliga esmakohtumist ennast kurssi viinud tema diagnoosi ja haiguslooga. Lausa hirm on, kui perearst peaks teise asulasse ära liikuma.

Positiivne ellusuhtumine ja lootus

Olen Jõgeva Põhikoolis väikeklassi õpetaja ja eesti keele aineõpetaja. Minu töö annab mulle nii palju. Saan unustada oma mured ja jagada rõõme, olla laste jaoks olemas ning toetada neid nende arengus.

Leian, et inimene on sündinud selleks, et õnnelik olla.

Tuleb olla nii palju kui võimalik positiivne, unustada halb ja märgata head. Vähemalt nii olen mina õppinud elama kvaliteetset elu olukorras, mis seda just palju ei soodusta.