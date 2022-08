Pigmendilaikudega hädasolijad võiksid ka sügisel päikesekaitsekreemi kasutada

Mis aitab pigmendilaike heledamaks muuta?

See on küsimus, mille üle on laborites aastakümneid vastuseid otsitud ning palju keemilisi ühendeid uuritud. Üks rohi pigmentatsiooni vastu on hüdrokinoon – üks esimesi nahka pleegitava mõjuga keemilisi ühendeid, mis pigmendilaikudega võitlemiseks kasutusele võeti. Uuematest ainetest on turul aine nimega tsüsteamiin, kuid see on paraku ebameeldiva lõhnaga. Lisaks ka tiamidool.