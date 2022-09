Lastefond palub abi raske puudega Arminile ravimi soetamiseks

Armin armastab aga muusikat. «Tal on üks lemmikviis, mida ta ikka ja jälle ümiseb, juba ajast, mil ta oli väike beebi,» ütleb Armini ema Kadri. «Kuna meil on kodus ka klaver, mängin talle tihti seda viisi ning näen, et muusika on keel, mis teda kõnetab. Ta jääb seda kuulama ja püüab kaasa ümiseda ning katsetab ka ise aktiivselt klaverit mängida. Muusika on väljund, mille läbi õnnestub lapsega ühine keel leida.»

Lisaks vajab Armin aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravimit Intuniv. Poiss on proovinud erinevat tüüpi ATH ravimeid, kuid Intuniv on osutunud ainsaks, mis aitab ning millega ei kaasne ebameeldivaid kõrvaltoimeid. Tänu sellele ravimile on paranenud lapse püsivus ning leevendust leidnud uneprobleemid – Armin on esimest korda ilma ärkamata maganud terve öö. Kuna lapse seisund on ravimi foonil palju stabiilsem, on näidustatud sellega jätkamine – kuid siin on üks «aga».