Omikronivastane tõhustusdoos on USAs kasutusse lubatud

USA toidu- ja ravimiamet FDA muutis vaktsiini Moderna COVID-19 ja vaktsiini Pfizer-BioNTech COVID-19 kasutuslubasid, et lubada uusi kahevalentseid vaktsiine kasutada ühekordsete tõhustusdoosidena. Esmasest või eelnevast korduvvaktsineerimisest peab möödas olema vähemalt kaks kuud.

Kahevalentsed vaktsiinid, mida nimetatakse ka uuendatud koostisega tõhustusdoosideks, sisaldavad kahte SARS-CoV-2 viiruse infoRNA (mRNA) komponenti - üks on SARS-CoV-2 algtüvedest ja teine ​​​​ühine omikroni alatüvedele BA.4 ja BA.5.

Kahevalentset Moderna COVID-19 vaktsiini on lubatud kasutada ühekordse kordusannusena 18-aastastel ja vanematel inimestel. Kahevalentset Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiini on lubatud kasutada ühekordse kordusannusena 12-aastastel ja vanematel inimestel.

FDA poolt heaks kiidetud monovalentsed COVID-19 vaktsiinid, mida on alates 2020. aasta detsembrist manustatud miljonitele inimestele, sisaldavad komponenti SARS-CoV-2 algsest tüvest. Lubatud kahevalentsed COVID-19 vaktsiinid või uuendatud korduvvaktsiinid sisaldavad algse tüve mRNA komponenti, et pakkuda immuunvastust, mis kaitseb üldjoontes COVID-19 vastu, ja omikroni alatüvede BA.4 ja BA.5 vahel ühist mRNA komponenti, et pakkuda paremat kaitset omikroni põhjustatud COVID-19 vastu.