Selgusid jämesoolevähi tekkimise riski tõstvad toidud

«Alustasime mõttest, et jämesoolevähk võib olla vähk, mida toitumine teiste vähitüüpidega võrreldes kõige enam mõjutab,» ütles Lu Wang, uuringu juhtivautor ja Tuftsi ülikooli järeldoktor. «Töödeldud liha, millest enamik kuulub ultratöödeldud toiduainete kategooriasse, on suur jämesoolevähi riskitegur. Samuti on ultratöödeldud toidus palju lisatud suhkruid ja vähe kiudaineid, mis soodustavad kaalutõusu ja rasvumist ning ülekaalulisus on jämesoolevähi riskitegur.»