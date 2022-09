AVASTUS ⟩ Covid-19 võib anda tõuke teise tõsise terviseprobleemi tekkeks

«Kahtlused, et Covid-19 võib vallandada kroonilise väsimussündroomi, kerkisid juba pandeemia esimese laine ajal,» ütleb Charité meditsiinilise immunoloogiainstituudi direktori kohusetäitja prof Carmen Scheibenbogen. Ta juhib ka Charité väsimuskeskuse tööd, mis on spetsialiseerunud kroonilise väsimussündroomi diagnoosimisele. See on kurnav seisund, mida iseloomustab äärmuslik füüsiline väsimus. Keskus sai esimesed kaebused patsientidelt pärast SARS-CoV-2 nakkust juba 2020. aasta suvel. Sellest ajast alates on kogunenud tõendeid põhjusliku seose kohta Covid-19 ja väsimussündroomi vahel, mis põhjustab tõsiseid füüsilisi häireid.