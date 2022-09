Millele viitab kipitustunne silmas ja hägune nägemine?

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolbergi sõnul on kuiva silma puhul peamiseks tundemärgiks kipitustunne või justkui liivatera tundmine silmas. Lisaks on kuivale silmale sageli iseloomulik pisarate vool ja hägune nägemine. «Kuiv silm tekib siis, kui pisaraid toodetakse, kas liiga vähe, nad ei täida oma ülesannet või kui pisarakiht on silmas katkendlik,» räägib Oolberg ja lisab, et põhjuseid selle taga on mitmeid. «Näiteks võib probleem võib olla ummistunud pisaranäärmetes, laugudes, mis ei kata pilgutades või magades silma, aga ka kahjustus sarv- või limaskestas,» loetleb apteeker erinevaid põhjuseid.