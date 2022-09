Tallinnas saab taas kuni 12-aastasele lapsele arsti koju kutsuda

Projekti käivitamise üheks eesmärgiks oli Tallinna lastehaigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) koormuse vähendamine. EMO-sse pöörduvate perede arv on eriti suur just reedest pühapäeva õhtuni, mil perearstiga kontakti ei saa. Kui tavapäraselt pöördub lastehaigla vastuvõtuosakonda 65–70 last päevas, siis nädalavahetustel ja haigestumise kõrgperioodil võis see kasvada 90–120ni.

Koduarsti projekti käivitas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koostöös Tallinna Kiirabi ja SA Tallinna Lastehaiglaga 2020. aastal. Projekti rahastatakse Tallinna linna eelarvest, 2022. aastal on selleks ette nähtud 115 000 eurot.