Teadlased tegid verivärske koroonatüve kohta olulise avastuse

2022. aasta mais tuvastati omikroni uus variant BA.2.75, mis põhjustab nakkuslainet Indias ja on levinud rahvusvaheliselt. Viimaste nädalate jooksul on BA.2.75 tuvastatud ka Rootsis.

«Praegu on oluline kindlaks teha, kui haavatav on elanikkond tekkivate variantide suhtes,» ütleb Daniel Sheward, Karolinska instituudi mikrobioloogia, kasvaja- ja rakubioloogia osakonna teadur ja uuringu peamine autor. «Meie uuring näitab, et omikronil BA.2.75 on ligikaudu sama resistentsuse tase antikehade suhtes kui domineerival variandil BA.5, mis on rahustav uudis, kui Rootsis peaks tekkima BA.2.75 laine,» ütleb dotsent Ben Murrell ajakirjas Medical Xpress.