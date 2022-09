ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kui hinge vaevab hirm pettuse ilmsikstuleku ees

Sellised mõtted on omased nähtusele, mida on hakatud nimetama petturi sündroomiks ja mida iseloomustab pidev kahtlemine oma võimetes ja näriv tunne, et sa pole nii hea, tubli või tark, kui teised sind arvavad olevat. Petisetundest pole pääsu isegi üha rohkem saavutades. Edu on siis vaid märk, et oled pettuses eriti osavaks muutunud. Kui aga midagi läheb halvasti, siis on see muidugi signaal, et sul ongi olnud õigus: tegelikult oled kehvake, kel vaid vahepeal hea õnne tõttu vedas.