AVASTUS ⟩ Ahvirõuged võivad kaasa tuua tõsise südameprobleemi

Ahvirõuged on haigus, mida põhjustab rõugeid põhjustava viirusega samasse perekonda kuuluv ahvirõugeviirus. See tekitab vistriku- või villilaadseid lööbeid kätel, jalgadel, näol, suguelunditel ja muudel kehaosadel. Ahvirõugetest teatati esimest korda Euroopa Liidus 2022. aasta mais, aga ka Ameerika Ühendriikides ja teistes mitteendeemilistes riikides, kus muidu pole haigus levinud, ning juhtude arv kasvab, vahendab Medical Xpress.

Müokardiit ehk südamelihasepõletik on tavaliselt põhjustatud viirusinfektsioonist. Müokardiiti seostati varem rõugetega, mis on agressiivsem viirus, ja juhtumiuuringu autorid nendivad, et ahvirõugete viirus võib omada südamelihase kudededele negatiivset mõju või põhjustada immuunvahendatud südamekahjustusi.